Brusselaar vindt zelf zijn gestolen e-bike terug… in Albanië KVDS SHVM

28 oktober 2019

13u09 58 Brussel Een Brusselaar heeft met dank aan Find My Bike, een deel van de Cowboy-App van zijn elektrische fiets en het internetforum Reddit zelf zijn gestolen e-bike teruggevonden. Hij kon online volgen hoe de fiets eerst opdook in Boedapest en vervolgens in een kleine dorpje in Albanië. Na een oproep op internetforum Reddit kon de lokale politie hem ginds in veiligheid brengen.

Denis Hacquin deed zijn verhaal aan de nieuwssite BRUZZ. Hij vertelde hoe zijn e-bike ongeveer een maand geleden gestolen werd in Elsele, hoewel hij binnen stond en vastgemaakt was.

Politie

Hij gaf de diefstal aan bij de politie, maar koesterde naar eigen zeggen niet veel hoop om hem ooit nog terug te zien. Tot hij op zijn ‘Cowboy-App’ plots zag dat zijn fiets in Boedapest was. En even later in het dorpje Fier in Albanië.





Een berichtje op het internetforum Reddit bracht de bal pas echt aan het rollen. Hij vroeg om hulp om zijn gestolen fiets te lokaliseren en kreeg meteen veel reactie van Albanezen. Iemand raadde hem aan het ministerie van Binnenlandse Zaken van Albanië te mailen en een dag later had dat zijn fiets al teruggevonden. Momenteel wordt bekeken hoe die op een niet te dure manier weer in België kan geraken.