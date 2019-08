Brusselaar slachtoffer van ongeval met vluchtmisdrijf in Schepdaal SZM

19 augustus 2019

12u55 0 Brussel In Schepdaal werd vrijdagochtend een Brusselaar van het voetpad gemaaid. De dader, een jonge man van 26 jaar uit Asse, zou uit schrik vluchtmisdrijf hebben gepleegd. Dat bevestigt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde.

Een man (34) uit Brussel was vrijdagochtend op zijn bus naar Brussel aan het wachten in Schepdaal, toen hij door een auto gegrepen werd. De automobilist pleegde vluchtmisdrijf. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt van de Akkerstraat met de Loveldstraat.

“De automobilist nam zijn bocht te snel en schepte het slachtoffer op aan de bushalte”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. “Een getuige kon de nummerplaat onthouden en noteren.” De dader, een jonge man van 26 jaar uit Asse, werd bij zijn thuis opgepakt en gaf de feiten toe. “Hij werd zaterdag bij de onderzoeksrechter voorgeleid en later vrijgelaten onder voorwaarde,” aldus Blondeau. “Hij zou in paniek vluchtmisdrijf hebben gepleegd.” Het slachtoffer is een maand arbeidsongeschikt.