Brusselaar ronselt cannabistelers: 4 jaar cel Wouter Hertogs

08 juli 2020

16u00 0 Brussel Een 34-jarige Brusselaar is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het opzetten van een cannabisplantage in Verviers. Drie mannen die de plantage exploiteerden kregen 18 maanden cel met uitstel.

Na berichten van buurtbewoners besloten de speurders een leegstaand pand te observeren. Het viel hen al snel op dat het een komen en gaan van mensen was in het nochtans onbewoonde pand. De politie besloot binnen te vallen en trof een jongeman van 23 aan die er in penibele omstandigheden woonde. Daarnaast werden er 7 kweekkamers ontdekt waarin zo’n 2.000 planten geteeld werden. Achter de plantage bleek een Albanese bende te zitten die verantwoordelijk was voor meerdere plantages. Als werkkrachten huurden ze Albanezen in Brussel en Duitsland in. Voor 4.000 euro werkten ze enkele weken in de plantages. Op papier werden de panden gebruikt om wagens te verkopen maar in realiteit waren het cannabisplantages. Uiteindelijk konden slechts 3 werkkrachten worden opgepakt. Na telefonie-onderzoek kwam hier nog een Brusselaar van 34 bij. Hij stond iets hoger op de ladder en fungeerde als tussenpersoon. Naar de top van de organisatie wordt nog steeds onderzoek gevoerd.