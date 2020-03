Brusselaar ontroostbaar nadat hond gestolen wordt: jonge weldoeners doen dakloze Steve puppy cadeau HAA

05 maart 2020

12u36

Bron: Facebook 256 Brussel Slecht en goed nieuws voor de dakloze Steve in Brussel. Zijn trouwe viervoeter Thor is nog steeds niet terecht. Sinds kort is er wel een ander hondje dat hem gezelschap houdt. Twee jonge meiden gaven de ontroostbare man deze week een puppy cadeau.

Steve, die al drie jaar op straat leeft in Brussel, werd midden januari wakker zonder zijn hond Thor naast zich. De dakloze - meestal te vinden aan de ingang van Brussel-Centraal - had zijn bordercollie vastgebonden voor hij ging slapen, “maar toen ik wakker werd, was Thor verdwenen”, vertelde de man twee maanden geleden in onze krant. “Dat is echt een klap, want hij was heel belangrijk voor mij.”

Onder meer de Vlaamse pendelaar Veerle De Geyseleer uit Affligem zette haar schouders onder een zoekpoging naar de bordercollie, maar van Thor is tot op vandaag helaas nog altijd geen spoor.

Steve kan zich sinds kort wel weer baasje noemen, van Freyja. De man kreeg de acht weken oude puppy cadeau van de Brusselse Sara en haar vriendin, die erg ontroerd waren door het verhaal van de dakloze.

Gechipt en gevaccineerd

“Sinds de diefstal zagen we hoe verdrietig hij was”, schrijft Sara op Facebook. De meiden zochten de man deze week op aan Centraal Station. Ze overhandigden hem een enveloppe met daarin een halsband, en daarna de schattige pup.

Sara vertelt op haar Facebookpagina dat het diertje gechipt en gevaccineerd is. Met de hulp van vrienden zamelde ze geld in om Steve te kunnen verrassen. En of dat gelukt is, zo bewijzen ook deze beelden die de Brusselse de wereld instuurde.