Brusselaar Dema One maakt samen met jongeren een kunstwerk voor 21 juli: “Koning kwam terughoudend over, maar vond het cool” JMBB

21 juli 2020

14u43 0 Brussel In het kader van de nationale feestdag zijn er vandaag en de afgelopen dagen op verschillende plaatsen in het land kunstwerken onthuld. Zo werkte Matthias Schoenaerts onder zijn artiestennaam Zenith aan een In het kader van de nationale feestdag zijn er vandaag en de afgelopen dagen op verschillende plaatsen in het land kunstwerken onthuld. Zo werkte Matthias Schoenaerts onder zijn artiestennaam Zenith aan een mural in Antwerpen en werkte Rinus Van de Velde aan een houtskooltekening die is onthuld in de luchthaven van Zaventem. In Brussel werkte kalligraaf Dema One samen met een aantal Molenbeekse jongeren om een fresco met een nadrukkelijk Belgische toets te onthullen. “De koning vond het een krachtig werk.”

Dema One is zelf kalligraaf, en werkt dus vooral met letters en sierschrift in de specifieke context van street art. Voor deze fresco werd hij opgebeld door het Paleis. “Natuurlijk was dat bijzonder, maar het is altijd belangrijk om erkenning te krijgen en zo zichtbaarder te worden, zeker voor deze speciale gelegenheid.” Het werk krijgt de veelzeggende titel Diversity is the Power mee, een knipoog naar onze nationale leuze. Dema werkte dan ook niet alleen aan het werk. “Ik heb dit werk met een tiental jongeren uit Molenbeek gerealiseerd. Aangezien ik kalligraaf ben, stond ik in voor de letters. De inkleuring en alles rondom de letters is door de jongeren gedaan.” Die jongeren kent Dema One via de vzw Calame, een schoolproject waarbij jongeren hulp krijgen bij hun schoolwerken maar ook betrokken worden bij culturele activiteiten.

Deze voormiddag kwam niemand minder dan Koning Filip het werk bekijken, in het bijzijn van onder meer premier Wilmès. “De koning vond het heel mooi,” vertelt Dema droogjes. “Hij vond de boodschap erg krachtig en was fan van de sterke kleuren. Hij is wel wat terughoudend, maar hij vond het werk heel cool.”