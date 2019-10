Brusselaar bekroond met ‘Chocolatier of the Year’ SZM

18u15 0 Brussel Tijdens de voorstelling van de gids “Gault&Millau’s Selection of the Finest Chocolatiers in Belgium and Luxembourg”, werden drie chocolatiers bekroond met de titel ‘Chocolatier of the Year’. Brusselaar Jérôme Grimonpon, kon indruk maken op de proefpanel.

In de Chocolate Nation in Antwerpen stelde Gault&Millau de gids van 2020 voor van de beste chocolatiers in België en Luxemburg. “De lijst is niet exhaustief of volledig”, zegt de uitgever, “en dat kan ook moeilijk als je weet hoeveel ambachtelijke chocolaterieën er de laatste jaren zijn geopend.” Gault&Millau geeft wel een exclusieve selectie van de beste chocolatiers. “Er waren uitvoerige degustaties vereist om het “neusje van de chocolade” juist te kunnen selecteren.”

Nog niet alle gerenommeerde huizen van ons land zijn in de gids opgenomen, maar de uitgebreide selectie van 88 chocolatiers in België en Luxemburg zijn samen goed voor meer dan 130 winkeladressen. In vergelijking met de uitgave van vorig jaar zijn er in deze nieuwe versie meer dan 20 nieuwe adressen opgenomen.

Naast de voorstelling van de nieuwe gids werden ook drie chocolatiers bekroond. Brusselaar Jérôme Grimonpon was een van hen die de titel ‘Chocolatier of the Year’ kreeg. Daarnaast werden Joost Arijs van Gent en Ariqua Denis van het Waalse Andenne ook bekroond.