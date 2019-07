Brussel zwaait Tour de France uit: welke sporen bleven achter? SZM

08 juli 2019

17u27 0 Brussel De Tour de France is achter de rug, Brusselaars die de stad verlieten om de wielergekte te ontlopen keren terug en stilaan vertrekken de wielertoeristen uit de hoofdstad. Maar welke sporen heeft de Tour achtergelaten?

De stad Brussel had voor de Tour de France 1 miljoen bezoekers verwacht. Volgens de officiële cijfers van de politie zijn er op zaterdag en op zondag telkens 500.000 wielerfanaten geteld. In de Brusselse cafés heerste er vooral een teleurstelling. Ze draaiden niet meer dan op een normaal weekend en de wielertoeristen bleven vooral langs het parcours rondhangen.

In het algemeen hoorden we wel dat de Tour in Brussel het slechte imago kon veranderen, al vreesden ze in Molenbeek, waar de Tour officieel gestart is, voor eendagstoeristen.

Afval

Tijdens de Tour werden de vuilzakken van handelaars niet opgehaald. Maar dat kondigde het Brusselse afvalbedrijf op voorhand af. Ook in de straten van Brussel, zagen we niet veel afval achterliggen. “De organisatie van zo’n groot evenement, net zoals bij de 20 km van Brussel, brengt heel wat afval met zich mee”, zegt woordvoerder van Net Brussel Etienne Cornesse. “Een miljoen bezoekers produceren heel wat afval en bij Net Brussel zorgt dat voor wat puzzelwerk en een logistieke voorbereiding, maar dat zijn we gewoon.”

Net Brussel moest in de eerste plaats ervoor zorgen dat het parcours waar de coureurs reden, vrij van afval was. Daarnaast zijn straatvegers tijdens de ploegenvoorstelling op de Grote Markt, op het Atomium en het Paleizenplein ook snel ingezet geweest. De normale weekendwerkers werden hiervoor bijgestaan door collega’s die zich vrijwillig hadden opgegeven om te werken. Op zaterdag en op zondag werkten elke dag 70 arbeiders van Net Brussel.

Veiligheid

Ilse Van de Keere, woordvoerster van de politiezone Brussel-Stad en Elsene, waar de Tour grotendeels plaatsvond is, blikt ook positief terug. “Er zijn geen opmerkelijke ongelukken gebeurd, auto’s die het parcours probeerden te betreden of andere zaken.” In totaal zijn er op zaterdag en zondag wel over het hele Brusselse Gewest 240 auto’s getakeld, maar “dat valt ook goed mee”, zegt Van de Keere.

In de hoofdstad gold er de afgelopen twee dagen namelijk een strikt parkeerverbod in de nabije omgeving van het parcours van de eerste twee ritten van de 106de Ronde van Frankrijk. Ondanks een uitgebreide communicatiecampagne van Brussel Mobiliteit en de Brusselse politie waren er zowel op zaterdag als op zondag nog bestuurders die hun wagen foutief geparkeerd hadden en hun voertuigen getakeld zagen. Het was ook al aangekondigd dat de afgelopen twee dagen geen uitzondering was voor mensen met een bewonerskaart. Zaterdag werden er 137 wagens getakeld die in een zone stonden waar het verboden was te parkeren. Op zondag waren dat 103 voertuigen.