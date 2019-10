Brussel zet licht op groen voor traject Ringtrambus JCV

28 oktober 2019

13u42 0 Brussel De Brusselse regering heeft het traject van de Ringtrambus tussen Brussels Airport en het UZ in Jette goedgekeurd. Daarmee verdwijnt opnieuw een obstakel voor de eerste rit van de speciale bus. Die zou in maart of april voor het eerst moeten uitrijden.

Drie weken geleden stemde de regering al in met de homologatie van de Ringtrambus, waardoor de Ringtrambus de toelating heeft om op Brussels grondgebied te rijden. Momenteel wordt nog werk gemaakt van de aanpassing van de haltes in het Brussels Gewest. “Brussel is de filehoofdstad van Europa. Om de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel op te lossen, moeten we samenwerken”, zegt Brussels minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt (Groen). “De Ringtrambus is een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking. Iedere oplossing die de mobiliteitsknoop helpt ontwarren, is een stap in de goede richting.”, reageert, tevreden.

Obstakels

Volgens De Lijn heeft de trambus het potentieel om tot 10.000 voertuigen per dag van de weg te halen. Het traject - van de buslijn 830 - loopt van Brussels Airport naar Machelen en Vilvoorde om via de gebouwen van DPG Media, Koningslo en Strombeek aan Brussels Expo het Brussels Gewest in te rijden. De eindhalte is het UZ van de VUB in Jette.

De opening van de lijn was oorspronkelijk voor september van dit jaar voorzien, maar omdat de Brusselse goedkeuring en homologatie op zich liet wachten, werd de opening uitgesteld. Er waren ook technische obstakels. Er moest worden bekeken of de bruggen het gewicht van de trambus konden dragen en of de haltes voldoende aangepast waren.