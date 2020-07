Brussel wordt zone 30: dit is de definitieve kaart Stephanie Romans

17 juli 2020

09u56 3 Brussel Brussel verandert in een grote zone 30. Vanaf 1 januari volgend jaar mag je nog maar op 15 procent van de straten in het Brussels Gewest sneller rijden dan dertig kilometer per uur. “Veiliger voor iedereen en het verkeer gaat even snel.”

Het mobiliteitsagentschap maakt vandaag de definitieve kaart bekend van de nieuwe maximumsnelheid op Brusselse wegen. De grote meerderheid (85 procent) van alle wegen op de kaart van het gewest kleuren blauw. Dat betekent dat alle weggebruikers er niet sneller mogen rijden dan dertig km/u. Dat geldt voor auto’s, fietsen, scooters, speedpedelecs en alle andere vervoersmiddelen.

Op enkele grote verkeersassen blijft de maximumsnelheid wel vijftig kilometer per uur. De kleine ring rond de vijfhoek blijft bijvoorbeeld een zone 50, net als de Leopold II-laan.

Veiliger voor iedereen

Brussels mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) hoopt het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen: “In Grenoble heeft de algemene zone 30 op vier jaar tijd gezorgd voor een kwart minder verkeersslachtoffers. Dat is de richting die we uitwillen.”

Elk jaar sterven in Brussel zo’n vijftig mensen in het verkeer. Bij voetgangers ligt het risico op overlijden bij 50 km/u vijf keer hoger dan bij 30 km/u. Ook in de auto wordt het veiliger. Het risico om als bestuurder of als passagier zwaar gewond te raken of te overlijden bedraagt 45 procent bij een schok tegen 50 km/u, en slechts 15 procent tegen 30 km/u.

Reistijd even lang

De invoering van een grote zone 30 zou niet leiden tot meer files. “Studies tonen aan dat het verkeer even vlot doorstroomt in een zone 30 als een zone 50", aldus Brussel Mobiliteit. “De gemeente Schaarbeek voerde tijdens de aanleg van haar zone 30 in september 2018 vergelijkende tests. Daar had de zone 30 geen negatief effect op de reistijd. In een stedelijke omgeving is de gemiddelde snelheid over het algemeen al 30 km/u. De reistijd wordt vooral verlengd door de verzadiging van kruispunten en de zoektocht naar een parkeerplek.”

Vanaf oktober dit jaar komen er verkeersborden met de nieuwe maximumsnelheden. Eronder zal een bordje hangen met de vermelding: “Van toepassing vanaf 1 januari 2021.” Op die dag verandert de wegcode. Vanaf dan kan de politie dus boetes uitdelen.