Brussel wil van 100 elektrische laadpalen vandaag naar 11.000 tegen 2030 JMBB

25 augustus 2020

Gisteren is op de Jetselaan de honderdste Brusselse elektrische laadpaal ingewijd. Het basisnetwerk dat minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) wou installeren, is bij deze helemaal rond. Vanaf nu kan elke Brusselaar zelf een elektrische publieke laadpaal aanvragen. De bedoeling is om het aantal laadpalen tegen 2030 op te krikken tot 11.000.

In Brussel rijden dagelijks zo’n 5.000 elektrische wagens rond. Via charge.brussels zullen Brusselaars vanaf binnenkort zelf een publieke laadpaal kunnen aanvragen, onder bepaalde voorwaarden: er mag in een straal van 250 meter geen bestaande laadpaal aanwezig zijn, en mensen die een garage hebben, mogen geen laadpaal aanvragen. De wachttijd tussen de aanvraag en plaatsing van zo’n laadpaal zou op enkele maanden moeten liggen.