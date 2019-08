Brussel wil tegen 2030 liefst 65.000 parkeerplaatsen schrappen Robby Dierickx

11 augustus 2019

16u46 0 Brussel Het Brussels gewest wil tegen 2030 maar liefst 65.000 parkeerplaatsen op straat schrappen. Daarmee komt het totale aantal parkeerplaatsen onder de 200.000. Bedoeling van die maatregel is de wagen van de troon te stoten en het openbaar vervoer verder te promoten. De Fietsersbond is alvast tevreden met die plannen.

Dat Brussel de wagen steeds meer wil bannen, is al langer geweten. Onder meer de komst van de voetgangerszone in het centrum is daar het bewijs van. Maar nu wil de nieuwe Brusselse regering nog een stapje verder gaan. In hun regeerakkoord maken de verschillende partijen duidelijk dat ze het regionaal mobiliteitsplan Good Move onverkort willen goedkeuren. In dat plan, dat in de vorige legislatuur voor veel discussies zorgde, staat onder meer dat er 65.000 parkeerplaatsen in de Brusselse straten moeten verdwijnen. Dat betekent dat het totale aantal parkeerplaatsen onder de 200.000 zou duiken.

20.000 plekken extra

Om die verloren parkeerplaatsen op te vangen, komen er 20.000 plekken voor inwoners op privé- en publieke parkings bij, bovenop de half miljoen plaatsen die er nu al zijn. Het Brussels gewest denkt daarbij vooral aan beschikbare parkings bij bedrijven, commerciële centra, scholen en privéterreinen die buiten de werkuren plaatsen vrij hebben.

En wat dan met de pendelaars die dagelijks naar Brussel trekken? Voor hen wil de Brusselse regering zowat 20.000 extra Park & Ride-plaatsen creëren. Die zouden aan de rand van de stad komen zodat pendelaars er hun wagen kunnen parkeren om Brussel vervolgens met de metro, de tram of de bus in te duiken.

Autodruk

De Fietsersbond is alvast tevreden met de plannen van het Brussels gewest. “Dit past perfect in de uitkomst van onze bevraging van twee jaar geleden bij fietsers in de hoofdstad”, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. “Zij maakten toen duidelijk dat de autodruk hun grootste ergernis is. Door parkeerplaatsen in straten te schrappen, verminder je de autodruk omdat automobilisten in die straten niet meer nodeloos op zoek moeten naar een plek. Bovendien maak je van Brussel een klimaatvriendelijkere stad.”

Aantal fietsers verdubbelen

Volgens de Fietsersbond is er in het Good Move-plan ook heel wat aandacht voor de fietsers. “Zo wil men meer veilige fietsverbindingen en fietsroutes creëren”, aldus nog Wies Callens. “Ook nieuwe circulatieplannen moeten tot een veiligere stad leiden. Bedoeling van dit alles is het aantal fietsers in Brussel te verdubbelen van 7 naar 14 procent. Uiteraard zijn we blij met deze plannen, al is het wel nog niet duidelijk welke middelen hiervoor vrijgemaakt zullen worden. We zullen de intenties van de regering dan ook nauwlettend blijven opvolgen, maar we hebben er goede hoop in dat de fietser eindelijk meer aandacht krijgt van het gewest.”

Tot 15 oktober loopt het openbaar onderzoek naar het Good Move-plan nog. Wanneer de parkeerplaatsen effectief geschrapt zullen worden, is momenteel nog niet duidelijk.