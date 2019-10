Brussel wil klimaatneutraal zijn: diesel en stookolieketels verdwijnen JCV

24 oktober 2019

16u43 2 Brussel De Brusselse regering heeft donderdag haar deel van het nationale klimaatplan goedgekeurd. Tegen 2050 moet het Brussels gewest klimaatneutraal zijn. Het Brussels Gewest wil het zo beter doen dan Vlaanderen. Daar moet de CO2-uitstoot tegen 2050 met 80 procent naar beneden.

Het Brusselse idee maakt deel uit van het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor 2030. Dat plan moet ten laatste op 31 december bezorgd worden aan de Europese Commissie. De Brusselse regering is de eerste Belgische deelregering die haar plan instuurt. “Ik zou durven zeggen naar goede gewoonte”, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). “Het Brussels Gewest toont zich al jaren zeer ambitieus als het op duurzame ontwikkeling aankomt. In dit plan hebben we onze ambities nog naar boven bijgesteld omdat wij overtuigd zijn van de noodzaak om meer en beter te doen.”

Vervoort wil wel vermijden dat het plan een antisociaal etiket krijgt. “Vaak worden klimaatmaatregelen voorgesteld als antisociaal, maar dat dient helemaal niet zo te zijn”, zegt hij. “Beide elementen hoeven niet in elkaars vaarwater te komen. Integendeel, ze moeten samen evolueren, billijk zijn en ten goede komen aan een zo breed mogelijke doelgroep.”

Geen diesel meer

Het klimaatplan heeft alvast een aantal opvallende maatregelen in petto. Aangezien gebouwen verantwoordelijk zijn voor 60 procent van de CO2-uitstoot wil de regering daar inzetten op hoge energieprestaties. Extra steun voor wie wil isoleren, zal er dan ook komen. Verder moeten nieuwe stookolieketels tegen 2025 op de schop. Het klimaatplan voorziet ook dat de toekomst van gasinstallaties na 2030 opnieuw bekeken wordt. De regering zal het plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen blijven ondersteunen.

Tweede belangrijke bron van CO2 is het verkeer. Daar waren al een hele rits maatregelen goedgekeurd in het mobiliteitsplan Good Move. Zo moet het aantal afgelegde kilometers in het Brussels Gewest tegen 2030 met ongeveer een vijfde verminderd worden ten opzichte van 2018. Het aantal pendelritten met de auto naar Brussel moet tegen datzelfde jaar met de helft naar beneden.

Over een stadstol blijft het akkoord eerder vaag, hoewel minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt daar eerder toe had opgeroepen. De regering wil wel werken aan de “tarifering van verplaatsingen op basis van het gebruik”.

Er komen ook grote verkeersluwe zones en extra beveiligde fietsparkeerplaatsen binnen het Gewest. Vanaf 2020 zullen ieder jaar minstens 5 projecten worden opgestart met zulke verkeersarme ‘mazen’. In 2025 moeten er 10 mazen klaar zijn. In 2030 moeten dat er 20 zijn. Tegen dat jaar wil de Brusselse regering volledig afstappen van dieselvoertuigen. Vijf jaar later moet dat ook het geval zijn voor benzine en lpg.