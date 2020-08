Brussel wil dolfinaria op haar grondgebied verbieden JMBB

30 augustus 2020

11u34 0 Brussel De Brusselse regering maakt werk van een verbod op het houden van walvisachtigen en zeeroofdieren op haar grondgebied. Dat gebeurt op voorstel van Bernard Clerfayt (Défi), Brussels minister van Dierenwelzijn.

Dolfijnen maar ook orka’s of zeeleeuwen zullen dus niet meer als attractie kunnen dienen in een mogelijk waterpark. “We stellen dagelijks vast dat de burgers steeds meer om het dierenwelzijn bekommerd zijn. Velen onder hen uiten hun ongerustheid over het lot van dolfijnen, orka’s, bruinvissen maar ook zeeleeuwen of zeehonden die in dolfinaria gehouden worden", klinkt het in een persbericht. Ook de cognitieve capaciteiten van de zeedieren worden als beweegreden genoemd. “Hun gevangenschap in een afgesloten ruimte enkel en alleen om het publiek te vermaken, terwijl ze gewoonlijk vele honderden kilometer zwemmen, kan dan ook vergeleken worden met het opsluiten van een mens in een gevangeniscel”, luidt het.

Waterpark

“Door het houden van walvisachtigen en andere zeezoogdieren te verbieden, beoog ik eveneens de vestiging van een waterpark op het Brusselse grondgebied onmogelijk te maken. De negatieve gevolgen van de gevangenschap van deze dieren voor hun fysieke en mentale gezondheid zijn reeds lang gekend. Er zijn talrijke landen die reeds een heel beschermende wetgeving voor zeedieren hebben aangenomen. Nogmaals, we moeten onze relatie met de dieren opnieuw bekijken. Vinden we het echt leuk om deze dieren in het water te zien springen voor enkele visjes? Is dit het beeld van dieren als slaven dat we onze kinderen willen bijbrengen? “ vraagt Brusselse minister Clerfayt zich af.

Het ontwerp van ordonnantie moet nu voor advies aan Brupartners en aan de Raad van State worden voorgelegd.