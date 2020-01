Brussel wil audiovisuele bedrijven lokken na Brexit JCV

12u07 0 Brussel Een nieuwe campagne moet Britse bedrijven uit de audiovisuele sector naar Brussel lokken. Ondernemingen die geraakt worden door de Brexit moeten zo overtuig worden om Brussel als nieuwe stek te kiezen. “Onze hoofdstad heeft de grootste hub in Europa als het gaat om de audiovisuele sector”, zegt staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pascal Smet (one.brussels).

Met deze actie wil Smet Britse ondernemingen verwelkomen die geraakt zullen zijn door de Brexit. Met de campagne wil hij aantonen dat het Brusselse investeringsklimaat voor de audiovisuele sector bijzonder gunstig is. “Deze campagne zal nogmaals bewijzen dat Brussel een van de beste Europese steden is om te investeren”, klinkt het. “Het is de toegangspoort naar de rest van Europa. Zo kunnen ze ook na de Brexit, die eind deze maand doorgaat, nog toegang krijgen tot de Europese markt.”

Brussel bestelde ook een studie om het ondernemingsklimaat te vergelijken met dat van andere Europese steden zoals Amsterdam, Dublin en Parijs. Die zou bewijzen dat Brussel een relatief eenvoudige licentieregeling heeft voor de audiovisuele sector in vergelijking met andere Europese steden. De resultaten van de studie zullen worden gebruikt om de campagne meer wind in de zeilen te geven.