Brussel wil 11.000 laadpalen extra op straat tegen 2035: “Betere luchtkwaliteit van tijdens coronacrisis behouden” JCV

03 juli 2020

14u29 0 Brussel De Brusselse ministers van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) en van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo) hebben vrijdag de visie voorgesteld waarmee het gewest zijn achterstand aan elektrische laadpalen wil inhalen. Tegen 2035, wanneer er van de benzine -en dieselvoertuigen is afgestapt, moeten er 11.000 nieuwe palen geplaatst zijn in de hoofdstad. En die moeten allemaal publiek toegankelijk zijn.

De installatie van laadpalen in het Brussels Gewest nam de laatste jaren niet bepaald een hoge vlucht. Dat lijkt voldoende voor de 2.600 elektrische wagens die in Brussel ingeschreven zijn, maar is onvoldoende om gewapend te zijn voor de toekomst. In het klimaatplan van de Brusselse regering staat immers dat er tegen 2035 geen voertuigen op fossiele brandstof meer de stad in mogen.

“Brussel heeft vertraging opgelopen wat betreft het aanbod van elektrische laadpalen en dat moeten we inhalen om van de elektrische wagen een reëel alternatief te maken”, zegt Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen). Daarom is er een ambitieuze strategie nodig om het aantal laadpalen op te krikken. Tegen 2035 wil het Gewest daarom 11.000 nieuwe palen, of 700 extra per jaar. Deze laadpalen moeten zowel op de openbare weg als daarbuiten, op privéterrein, geplaatst worden, maar de voorwaarde is wel dat ze publiek toegankelijk zijn. De palen moeten ook gelijk verdeeld zijn over de verschillende gemeenten. Ten slotte wordt ook de procedure om een laadpaal te plaatsen, vereenvoudigd. Nu moet je immers 14 stappen doorlopen voor dat kan.

Luchtkwaliteit

De laadpalenstrategie gaat hand in hand met het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move, de modale shift naar minder wagens en de verbetering van de luchtkwaliteit. “Het doel is om de huidige luchtkwaliteit, die verbeterd is door de coronacrisis en het mindere verkeer, aan te houden”, zegt minister van Leefmilieu Alain Maron (Ecolo). “Good Move is daarbij erg belangrijk voor het aanbieden van alternatieven van het individuele autogebruik en de overgang naar emissievrije voertuigen.”