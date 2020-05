Brussel vreest voor autokeuringstoerisme nadat Vlaanderen regels verslapt JCV

22 mei 2020

16u45 0 Brussel Het Brussels Gewest vreest dat Brusselse Chauffeurs de wijk zullen nemen naar Vlaanderen voor hun autokeuring. Daar wordt immers gewacht met de invoering van een deeltjesteller op de keuring, die de echte uitstoot moet meten.

Het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwamen in het verleden overeen om zo’n deeltjesteller in te voeren en zo beter de uitstoot van wagens te kunnen meten. Die kan ook opsporen of de roetfilter van een wagen al dan niet opzettelijk kapot of defect is.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil nu wachten op Europese richtlijnen voor ze het kader voor de technologie goedkeurt. Iets wat kwaad bloed zet in Brussel. “Dat zouden er in het keuringscentrum van Haren andere regels gelden dan in dat van Zemst, nog geen tien kilometer verderop”, klinkt het bij Elke Van den Brandt (Groen), de Brusselse tegenhanger van Peeters. “Het is belangrijk dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt. Een wagen die gekeurd is in Vlaanderen mag overal rondrijden en dat ondergraaft mogelijk een deel van onze Lage Emissiezone. Een wagen met een kapotte roetfilter zou dan de LEZ nog binnen kunnen en zo de vervuiling enorm verhogen.”

Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V), tijdens de vorige legislatuur nog Staatssecretaris bevoegd voor Verkeersveiligheid, vindt de Vlaamse beslissing onbegrijpelijk. “Wachten op Europese normen kan nog enkele jaren duren, terwijl er volgens cijfers van de VAB in ons land 165.000 voertuigen rondrijden zonder of met een defecte roetfilter”, zegt ze. “Het is ontoelaatbaar dat één van de drie Gewesten vandaag simpelweg de stekker eruit trekt.”