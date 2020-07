Brussel voorziet geld om daklozenopvang in Trierstraat open te houden JCV

17 juli 2020

13u57 0 Brussel Het met sluiting bedreigde opvangcentrum voor daklozen in de Trierstraat, kan dan toch open blijven. Het Brussels Gewest legt bijna een miljoen euro op tafel om het centrum open te houden tot de volgende winterperiode.

Het opvangcentrum wordt normaal gefinancierd door de federale overheid. Die werd na de winterperiode verlengd tot eind me en daarna eind juli. Dan zou de financiering echter aflopen en zouden 250 daklozen op straat belanden. Verschillende daklozenorganisaties trokken daarom aan de alarmbel. Door de coronacrisis is het volgens hen niet verantwoord om de opvang te sluiten.

De Brusselse regering springt nu in de bres en voorziet 950.000 euro aan fondsen. Daardoor kan het centrum openblijven tot 15 november en de volgende winterperiode, wanneer de federale overheid opnieuw geld op tafel legt. “In volle coronaviruscrisis was deze situatie even onaanvaardbaar als gevaarlijk. Daarom heb ik beslist de nodige middelen toe te wijzen, namelijk 950.000 euro, zodat het centrum tot 15 november open kan blijven”, zegt de Brusselse minister van Welzijn, Alain Maron (Ecolo-Groen).

Het opvangcentrum, dat in december 2018 werd geopend, kreeg begin dit jaar nog bezoek van koning Filip. Het biedt plaats aan 261 daklozen, onder wie gezinnen met kinderen, alleenstaande vrouwen, en niet-begeleide minderjarigen. De Brusselse regering organiseert samen met de gemeenten al opvang voor ruim 800 mensen in herbergen en hotels. Die plaatsen blijven alvast al beschikbaar tot eind september.