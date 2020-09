Brussel verlengt Park+Bike-aanbod: nog een maand (bijna) gratis parkeren Stephanie Romans

13 september 2020

19u51 0 Brussel Het “Park + Bike”-aanbod dat na de lockdown werd ingevoerd in het Brusselse gewest, wordt verlengd, zo heeft Brussel Mobiliteit zondag meegedeeld. Pendelaars kunnen tot 15 oktober (bijna) gratis parkeren aan de rand van de stad en vandaar hun reis met de fiets voortzetten.

Met de start van het nieuwe schooljaar werd het verkeer in Brussel drukker, ook al is het autoverkeer licht afgenomen in vergelijking met gebruikelijk. Het aantal fietsverplaatsingen in de eerste week van september steeg spectaculair met 75 procent in vergelijking met dezelfde week van 2019.

(Bijna) gratis

Om andere vormen van vervoer verder aan te moedigen en files te vermijden, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de pendelaars alternatieven bieden. Brussel Mobiliteit benadrukt daarbij dat de parkings nog niet vol staan. Het gaat om Parking Basilix Shopping center (gratis), Parking Brussels Expo (gratis met de voucher van de website), de parking in Kraainem (gratis) en Coovi (gratis voor P+R-abonnees en 1 euro per dag voor occasionele bezoekers). Andere gratis pendelparkings zijn Delta, Herrmann-Debroux, Lennik-Erasmus, Roodebeek en Stalle.

“De coronacrisis schudt onze mobiliteitsgewoonten door elkaar, maar biedt ook de kans om alternatieven voor onze dagelijkse verplaatsingen uit te testen”, zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) in de mededeling. “We willen de pendelaars een alternatief aanbieden: tot de herfst kunnen ze gratis parkeren aan de rand van de stad en van daar hun reis met de fiets voortzetten.”