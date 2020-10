Brussel verdubbelt aantal contactopspoorders: “Volgende week 165 call agents” SRB

07 oktober 2020

18u18

Bron: Belga 0 Brussel Het aantal contactopspoorders dat in Brussel aan de slag is om de positieve COVID-19-gevallen en de hoog risicocontacten op te volgen, verdubbelt vanaf volgende week. Dat maakt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie bekend.

Woensdag maakte de krant De Standaard bekend dat het Waalse en Brusselse contactonderzoek duizenden telefoontjes achter liep door de forse toename van het aantal coronabesmettingen. “We waren met een 75-tal mensen midden september en vanaf volgende week zijn we met 165 call agents. Er is bijgeschakeld, maar natuurlijk moeten al die mensen goed opgeleid worden. De snelheid van de stijging is moeilijk bij te benen. Ik heb het nagevraagd en tot nu toe wordt de overgrote meerderheid van de mensen opgebeld binnen de 48 uur”, zegt Neven.

Een op zeven positief

Het aantal positieve testen ligt in Brussel momenteel op vijftien procent, wat betekent dat één op zeven personen het virus kan doorgeven. “Naar welk percentage dat moet zakken? Daarvoor kijken we naar de barometer die binnen nu en een maand moet gelanceerd worden. Die zal duidelijkheid geven. Nu is het nog te vroeg om daarover uit te spreken. Vandaag is het gewoon te gevaarlijk en zetten we ook het contactonderzoek onder druk”, aldus Neven.

De verstrengde Brusselse coronamaatregelen die werden aangekondigd zijn volgens het hoofd van de van de Brusselse gezondheidsinspectie de juiste.

“We kiezen voor de zaken die het meest problematisch waren. Overal waar er nauwe contacten waren, zowel thuis als op café of elders, daar gebeuren de meeste besmettingen. Voor wat de mensen thuis doen, daarvoor moet je op de goodwill rekenen van de mensen”, besluit Neven.