Brussel trekt half miljoen euro uit voor gedupeerde foorkramers Zuidfoor Stephanie Romans

30 juli 2020

22u04 0 Brussel De stad Brussel maakt 500.000 euro vrij om de foorkramers van de Zuidfoor te compenseren. Burgemeester Philippe Close (PS) gelastte het evenement maandag af nadat de Nationale Veiligheidsraad strengere coronamaatregelen had aangekondigd.

Close en zijn schepen van economische zaken Fabian Maingain (Défi) zaten donderdag voor de tweede keer samen met de vakbond van de foorkramers om te overleggen over de afgelasting. Tijdens dat overleg maakten ze bekend dat ze 500.000 euro vrijmaken om de foorkramers te compenseren. Die waren al begonnen met de opbouw van de Zuidfoor en hadden al de nodige investeringen gedaan.

Markt of pretpark

Het bedrag zal in overleg met de vertegenwoordigers van de foorkramers worden verdeeld in verhouding tot de oppervlakte van de kramen. De stad zal het geld zo snel mogelijk betalen. “De stad zal het verzoek van de foorkramers blijven steunen om erkend te worden als een economische sector die sterk beïnvloed wordt door de coronacrisis door de andere overheidsniveaus”, luidt het in een mededeling. De foorkramers willen duidelijkheid over hun statuut. Ze zien zichzelf niet als een evenement, maar wel als een markt of pretpark, en die vinden nog plaats en zijn nog geopend.

Eerder op donderdag raakte bekend dat foorkramers uit heel het land vrijdagochtend in een stoet met kermiswagens zullen betogen in Brussel uit ongenoegen met de werkloze situatie waarin ze beland. De organisatie van de actie gaat uit van jonge foorkramers, maar krijgt ook steun van de vakbonden en alle andere foorkramers.