Brussel telt een vijfde minder werklozen dan zes jaar geleden JCV

03 maart 2020

16u15 0 Brussel De werkloosheid in Brussel blijft dalen, in februari al voor de 64ste maand op rij. Dat maakte de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris dinsdag bekend. Het gewest telde eind februari ruim 88.600 werkzoekenden, of 20 procent minder dan in 2014.

Tegenover vorig jaar gaat het om een daling met 647 personen, of 0,7 procent. De werkloosheidsgraad ligt met 15,77 procent wel nog altijd veel hoger dan in de andere gewesten. In vergelijking met februari 2014 is het aantal werkzoekenden met 22.497 personen gedaald, wat een verschil is van net iets meer dan 20 procent.

Bij de jongeren daalt de werkloosheid al 81 maanden op rij. Het Brussels gewest telde eind februari 8.696 jonge werkzoekenden, 3,6 procent minder dan het jaar voordien. Tegenover 2013 bedraagt de daling zelfs meer dan 41 procent. Maar het aantal jongeren in beroepsinschakelingstijd is in februari wel gestegen met 724 personen, 15,6 procent meer dan vorig jaar.