Brussel stevent af op recordschuld van 11,2 miljard euro in 2025, en dat ligt niet (enkel) aan corona

11 juni 2020

09u12

Het Brussels Gewest stevent af op een recordschuld van 11,2 miljard euro in 2025. Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Namen waarover Bruzz bericht.

De universiteit maakt elk jaar een projectie van de begroting van het Brussels Gewest voor de komende vijf jaar. Ze doet dat op basis van de cijfers van de Nationale Bank, het Planbureau en het Internationaal Monetair Fonds.

Volgens die cijfers stevent het gewest, bij ongewijzigd beleid, af op een schuld van 11,2 miljard euro in 2025. Dat is een stijging met 75 procent, en dit ondanks het feit dat in die periode de inkomsten sneller zullen stijgen dan de uitgaven.

Probleem is het primair saldo dat jaar na jaar met een kleine 1 miljard in het rood gaat, op een begroting van 5 miljard. Schommelde de schuldratio - de verhouding tussen inkomsten en schuld - enkele jaren geleden rond de 100 procent, dan zal die in 2025, bij ongewijzigd beleid, toenemen tot 200 procent.

Het gaat volgens de universiteit om een structureel probleem, dat slechts deels kan worden verklaard door de coronacrisis.