Brussel stelt gratis telefoonnummer voor vragen omtrent sociale noodsituaties ter beschikking SHVM

30 maart 2020

13u43 0 Brussel Brussels minister van Welzijn Alain Maron stelt, in samenwerking met de hulp van de administraties van de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Iriscare, een gratis telefoonnummer ter beschikking van de Brusselaars. Mensen die zich in een sociale noodsituatie bevinden, kunnen er terecht met al hun vragen.

Niet alleen de zieken worden getroffen door het coronavirus. “De sociale afzondering die de verspreiding van het virus heeft veroorzaakt, kan ernstige gevolgen hebben voor mensen in precaire situaties”, zegt Pascal Devos, woordvoerder van Brussels minister van Welzijn Alain Maron. Om die reden stelt Alain Maron, Brussels minister van Welzijn, met de hulp van de administraties van de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Iriscare, een gratis telefoonnummer ter beschikking van de Brusselaars.

“Het nummer is bedoeld om elke vraag te oriënteren naar een operator die in staat is om ze te behandelen. Het biedt een uitgebreid luisterend oor en antwoorden op sociale noodsituaties, waarvan we de omvang en alle uitingen nog niet kennen.”

Het callcenter zal worden verzorgd door werknemers van de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor globale sociale actie, eventueel aangevuld met werknemers uit andere ambulante sectoren. De telefonische oproepen zullen op drie manieren worden beantwoord. Een vraag kan rechtstreeks beantwoord worden als ze binnen het bevoegdheidsgebied van de receptionist valt. Daarnaast kan de beller doorverwezen worden naar een bevoegde professionele dienst. Verder is het tevens mogelijk dat de beller wordt doorverwezen naar een solidariteitsinitiatief (van burgers of plaatselijk) dat een relevant antwoord kan bieden en/of in het geval dat de vraag geen professionele opvolging vereist.

Brusselaars met vragen kunnen van nu af aan terecht op het nummer 0800 35 243. Het gratis telefoonnummer is bereikbaar tussen 8 uur en 20 uur op weekdagen en tussen 10 uur en 18 uur in het weekend.

