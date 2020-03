Brussel staat centraal in gloednieuwe Ketnetreeks ‘Hoodie’: “Vlaamse en Brusselse jeugd verbinden”

Wouter Hertogs

01 maart 2020

16u17 4 Brussel Vandaag is de nieuwe Ketnetreeks Hoodie in avant-première gegaan. In de fictiereeks staat Brussel centraal. “Deze fictiereeks kan Vlaamse en Brusselse jeugd op een speelse manier verbinden. Fantastisch toch?”, klinkt het bij Pascal Smet.

Maandag kan iedereen op Ketnet kijken naar de gloednieuwe fictiereeks Hoodie. Vandaag kon een select groepje gelukkigen al genieten van een avant-première in het Brusselse Urban Center. De serie is een bijzonder project voor Ketnet. Nooit eerder filmde de zender voor een serie in Brussel. Enkele opnames vonden plaats in een gebouw dat vele pendelaars wel zullen kennen. Het gaat om de Citroëngarage op de Willebroekkaai, in de buurt van het Noordstation. Het meerendeel van de opnames gebeurde in het voormalige Depot Design aan het kanaal. Hoodie, een dagelijkse fictiereeks bestaande uit drie seizoenen, vertelt het verhaal van de zestienjarige Pieter, een gepassioneerd traceur (iemand die parkour beoefent, red.) , die samen met een stel nieuwe vrienden als een moderne Robin Hood zijn parkourtalent gebruikt om de criminaliteit in de Brusselse wijk ‘Vrijbeek’ te bestrijden. Hoe hij dat precies zal doen, wordt duidelijk in de reeks.

Parkour steeds populairder

Pascal Smet, collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, is dan ook in de wolken met de reeks.

“Deze fictiereeks kan Vlaamse en Brusselse jeugd op een speelse manier verbinden. Dat is toch fantastisch? Zo kunnen Brusselse ketjes ook tonen aan iedereen dat hun stad wél leuk is om in te wonen, groeien en ontdekken.” Smet benadrukt ook de rol die parkour speelt in de serie én in het echte leven. “Parkour en freerunnen worden alsmaar populairder in onze hoofdstad. Via onder andere onze sportfaciliteiten Urban Center en de vzw Circus Zonder Handen zorgen we ervoor dat jonge Brusselaars maar ook de Vlaamse jeugd in een veilige, omkaderde omgeving deze sport kunnen beoefenen.”

Ook Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor Onderwijs, Scholenbouw en Promotie van Meertaligheid is zeer tevreden. “Het superdiverse Brussel, een grootstad gezegend met een jonge bevolking, is voor jongeren een speeltuin vol avontuur. Keitof dat er een fictiereeks voor Ketnet is gedraaid. Geweldig dat daarin stadsfenomenen als parkour en traceurs worden geïntroduceerd. Zonder twijfel zullen die ook jeugdige harten in het Vlaamse platteland veroveren. Jonge Brusselaars worden helden. En de stad schittert mee.”

Hoodie is vanaf 2 maart van maandag tot donderdag omstreeks 17.35 op Ketnet, Ketnet.be en in de Ketnet-app te bekijken.