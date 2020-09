Brussel schakelt niet over op verdere maatregelen JMBB

21 september 2020

18u22 0 Brussel De Brusselse regering gaat niet overschakelen op extra maatregelen om het coronavirus in te dijken. Dat is beslist na een vergadering van de Brusselse crisiscel, die werd bijgewoond door de negentien burgemeesters van de Brusselse gemeenten.

“Het aantal besmettingen met het coronavirus in het Brussels gewest ligt vandaag op 234 gevallen per 100.000 inwoners. De voorbije dagen heeft zich een significante stijging voorgedaan, die echter wel te verwachten was, doordat veel vakantiegangers zijn teruggekeerd uit oranje en rode gebieden en het nieuwe schooljaar is gestart”, klinkt het in een persbericht. “Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt, maar het is belangrijk op te merken dat er (in absolute cijfers) nog altijd veel minder hospitalisaties zijn dan in maart.”

Daarom heeft de crisiscel in navolging van het advies van het wetenschappelijk comité beslist om de huidige maatregelen te behouden en erop toe te zien dat zij correct worden nageleefd. Communicatie en bewustmaking van de doelgroepen waarbij de stijging het sterkst is, zijn daarbij sleutelelementen. Het gaat over jongeren en gezinnen en bedrijven waar clusters worden vastgesteld.

De keuze om geen nieuwe maatregelen op te leggen, is ook ingegeven door het feit dat de Nationale Veiligheidsraad nu woensdag samenkomt en mogelijk zal beslissen over nieuwe maatregelen voor heel België, aldus het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS). Voor scholen blijft de kleurcode geel van toepassing, maar dat kan eventueel nog veranderen na de Nationale Veiligheidsraad en het daaropvolgend onderwijsoverleg.