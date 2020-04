Brussel roept jongeren via campagne ‘Show Your BXLove’ op om ouderen met originele boodschap te steunen SHVM

17u16 0 Brussel Dinsdag 21 april heeft Brussel haar nieuwe campagne ‘Show Your BXLove’ gelanceerd. Daarbij doet de stad een oproep aan de jonge Brusselaars om ouderen op een originele manier een boodschap van steun te bezorgen. “Onze senioren mogen niet worden vergeten”, klinkt het.

De huidige gezondheidscrisis zorgt ervoor dat vele senioren zich geïsoleerd voelen. “Onze senioren mogen niet worden vergeten, en in het bijzonder niet in deze vreemde tijden waarbij ze vaak in eenzaamheid en geïsoleerd hun dagen moeten doorbrengen.” Om die ouderen toch een hart onder de riem te steken, lanceert Brussel een campagne genaamd ‘Show Your BXLove’. De campagne moet jongeren aanzetten om hun creatiefste zelve naar boven te halen en op een originele manier een boodschap van steun uit te brengen via sociale media.

Uitzending in rusthuizen

“De boodschappen kunnen gaan van een woordje van steun, tot een aanmoediging of een ander origineel idee om de dagen tijdens de lockdownperiode wat aangenamer te maken”, klinkt het bij de stad. “Deze kunnen ze opnemen en vervolgens delen via Facebook, Instagram of nog TikTok waarbij de hashtags #BXLove en #BlijfInUwKot worden gebruikt en het account @bxl_online wordt vermeld. Dankzij het gebruik van deze juiste hashtags zal de communicatiedienst van Brussel de verschillende filmpjes en video’s gericht naar onze senioren terugvinden.”

Op 27 april kent de campagne haar einde. Dan zullen de verschillende filmpjes en stories aan elkaar gebreid worden in een videoboodschap, die uitgezonden zal worden in de verschillende rusthuizen in Brussel. De finale video zal ook worden gedeeld op de sociale media van de Stad Brussel zodat iedereen die ze graag wil zien daar toegang tot heeft.

De stad wil met de campagne niet enkel haar steun betuigen tijdens deze periode, maar wil bovendien de band tussen de verschillende generaties versterken en wil beide groepen dichter bij elkaar brengen.