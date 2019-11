Brussel pakt uit met 15 kilometer kerstverlichting en lichtinstallatie JCV

27 november 2019

20u02 0 Brussel In Brussel worden donderdagavond de kerstlichtjes aangestoken. Die gaan dit jaar onder de naam ‘Brussels by Lights’ en zijn goed voor meer dan 15 kilometer kerstverlichting, verspreid over 131 winkelstraten en verschillende handelswijken.

‘Brussels by Nights’ zal het Brusselse centrum de komende maand veranderen in een grote lichtshow. Nog eens negen extra straten krijgen dit jaar verlichting. Op de voetgangerszone komen er zo 35 ijsbogen van 14 meter hoog.

Als klap op de vuurpijl is er de installatie Submergence aan de voet van de Kunstberg. De lichtinstallatie is ontworpen door de Engelse onderneming Squidsoup, en was al te zien in Londen en Dubai. Zoals de naam al aangeeft moet ze je onderdompelen in lichtpuntjes, 16.000 exemplaren om precies te zijn.

Heel het project past binnen de kerstmarkt van Winterpret. Die wordt komende vrijdag officieel geopend. De lichtjes in de hoofdstad blijven nog aan tot 13 januari.