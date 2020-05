Brussel overstelpt met aanvragen voor mondmaskers JCV

06 mei 2020

16u37 0 Brussel De geplande verdeling van twee mondmaskers per bewoner in Brussel komt moeizaam op gang. Zo bleven enkele aanvragen voorlopig onbeantwoord door de grote toestroom. De stad wil die achterstand wegwerken en verzekert dat de verdeling binnen de twee weken rond zal zijn.

Bewoners kunnen sinds zaterdag hun aanvraag voor een mondmasker doen bij de stad. Dat loopt niet bij iedereen van een leien dakje. Sommige bewoners ontvingen nog geen antwoord op hun aanvraag. Hoeveel mondmaskers er al verdeeld zijn, is niet duidelijk. “De cijfers veranderen elke dag”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Philippe Close (PS). “Wij hebben 180.000 inwoners en we voorzien twee mondmaskers per persoon. Dat is een enorme operatie. We krijgen ook zeer veel aanvragen binnen. Daarom kan het even duren voor we aanvragen van mensen verwerkt krijgen. Maar er wordt hard aan gewerkt. Binnen twee weken moet iedereen zijn masker krijgen.”

Tijdslot

Het verwerken van de aanvragen neemt tijd in beslag omdat iedereen die een mondmasker wil een tijdslot krijgt in het meest nabijgelegen buurthuis om de maskers af te halen. “We doen ons best om dat zo snel mogelijk voor iedereen te voorzien”, zegt het kabinet-Close. “De maskers versturen met de post was echter geen optie. Dat zou hun diensten overrompeld hebben. Het gaan om maar liefst 360.000 maskers die je in een enveloppe moet steken en moet bezorgen.”

Van een tekort aan maskers is geen sprake. “Wij zijn al een maand geleden begonnen met het bestellen en aanvragen van maskers”, klinkt het. “We hebben er ondertussen al verdeeld bij de 65-plussers en bij het personeel van de stad. De rest van de bevolking zal in de komende twee weken zijn maskers krijgen.”

Ondertussen is het dragen van een mondmasker wel verplicht op het Openbaar Vervoer. Brussel wijst er daarom op dat de Nationale Veiligheidsraad de mogelijkheid liet om neus en mond te bedekken met sjaal.