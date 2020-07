Brussel-Noord blijft drukste station van het land JCV

07 juli 2020

16u41 0 Brussel Brussel-Noord blijft het drukste treinstation van het land, zo blijkt uit de reizigerstellingen van de NMBS. Gemiddeld zijn er op een weekdag 63.779 vertrekkende reizigers. De hele top drie bestaat uit de grote stations op de Noord-Zuidverbinding.

De Noord-Zuidverbinding is zoals gekend de drukste spooras van het land. De drie drukste stations zijn logischerwijs Brussel-Noord, -Centraal en -Zuid. In Brussel-Centraal telde de spoorwegmaatschappij gemiddeld 60.706 vertrekkende reizigers op een weekdag, in het Zuid 59.670. Gent-Sint-Pieters is op een weekdag het op drie na drukste station (55.325), gevolgd door Antwerpen-Centraal (39.628).

Ook op zaterdag is Brussel-Noord de populairste halte (25.820) van het land, maar op zondag is die eer weggelegd voor Brussel-Zuid, met gemiddeld 24.534 vertrekkende reizigers.

Ook bij de kalmste stations staat een Brusselse halte: Mouterij in Elsene. Daar stappen op een zondag gemiddeld vier mensen op. In de week wordt het station beter bediend en zijn er meer reizigers.

Bij al de cijfers dient wel het nodige voorbehoud aangetekend te worden. NMBS voert de reizigerstellingen jaarlijks uit in oktober. “Deze tellingen zijn het resultaat van een korte observatie in de tijd, wat onvermijdelijk een foutenmarge inhoudt, die in sommige gevallen aanzienlijk kan zijn.” Maar het is tot nu toe de enige manier om deze aantallen te bekomen. De cijfers laten ook niet toe om een onderscheid te maken tussen reizigers die zich naar het station begeven en reizigers die een aansluiting moeten halen (die zijn dus tweemaal geteld).