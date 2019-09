Brussel na 75 jaar opnieuw ‘bevrijd’: “Verplicht om de herinnering in leven te houden” JCV

03 september 2019

15u28 0 Brussel Een indrukwekkende colonne militaire voertuigen denderde dinsdag door Brussel om de 75ste verjaardag van de bevrijding te herdenken. De colonne moet de komende weken in heel België een lijn trekken van het verleden naar het heden. “Ik ben het aan mijn vader verplicht om de herinnering in leven te houden.”

Op 3 september 1944 maakten Britse troepen een einde aan meer dan vier jaar Duitse bezetting van Brussel. De vreugde van die dag werd dinsdag nog eens herhaald met de intrede van de historische Bevrijdingscolonne. Die neemt nog tot 13 september deel aan een hele resem herdenkingen in het hele land en is een initiatief van de Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute, dat de herinnering aan conflicten op Belgische grond in leven wil houden.”

Het Belgische leger rijdt mee om haar modern materieel te tonen, maar een groot ander deel van de kolonne bestaat uit historische voertuigen die in 1944 in dienst waren. Zo liet het ‘Vehicle Restoration Center’ van het Belgische legermuseum uit Bastenaken vier originele Sherman-tanks aanrukken. “Het gaat om dezelfde types voertuigen als die van september 1944”, zegt commandant Guy Verbruggen. “Voor ons het belangrijk dat we dit bewaard houden in het collectief geheugen. Met deze demonstratie kunnen jongere mensen zien hoe het 75 jaar geleden werkte en kunnen ze de link leggen met de verhalen van hun grootouders.”

Herinnering

Niet alleen het leger zorgt voor de voertuigen. De colonne kan ook rekenen op een aantal enthousiaste vrijwilligers die met hun eigen vierwieler meedoen. Een van hen is Daniel Daubresse uit Waver, die samen met zijn zoon Nicolas en hond Nuts deelneemt aan de tocht. “Ik heb een Amerikaanse jeep die gewijzigd is door de Britten om door luchtlandingstroepen te gebruiken”, zegt hij. “Deze heeft deelgenomen aan operatie Market Garden, de zogenaamde ‘Bridge too far’ in Arnhem. Ik heb hem ongeveer 20 jaar geleden gekocht en in orde laten zetten. Nu onderhoud ik hem zelf. In juni zijn we al naar Normandië geweest en we hebben ook meegereden in het defilé voor de nationale feestdag.”

Daubresse heeft ook persoonlijke redenen voor zijn hobby. “Zowel mijn grootvader als mijn vader zaten in het Belgische leger tijdens de tweede wereldoorlog”, zegt hij. “Mijn vader was officier in opleiding toen de Duitsers binnenvielen. Hij is na enkele maanden vrijgelaten en werkte daarna voor de SOE, de Britse geheime dienst. Maar de Duitsers kregen hem te pakken en hij heeft tot het einde van de oorlog in het concentratiekamp Dachau gezeten. Ik ben het aan hem verplicht om de herinnering in leven te houden. Niet alleen voor mijn vader, maar voor alle militairen, verzetsmensen en burgers die die periode hebben meegemaakt.”

De colonne blijft ook morgen nog in Brussel. Woensdag wordt er een herdenking gehouden in het Muzenpark in Sint-Jans-Molenbeek voor de Brigade Piron, een Belgische eenheid binnen de geallieerde legers. Donderdag gaat het richting Vilvoorde, waar de colonne om 10 uur halt houdt op het Portaelsplein en op de Mechelsesteenweg.