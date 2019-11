Brussel Mobiliteit ondersteunt Brusselse gemeenten bij autoluwe zones JCV

21 november 2019

16u11 1 Brussel Gemeenten die een autoluwe zone willen inrichten, kunnen hiervoor voortaan rekenen op de steun van Brussel Mobiliteit. Die ontwikkelde een reeks instrumenten om het verkeer rustiger te maken en geeft ook financiële steun.

Brussel Mobiliteit is momenteel volop aan de slag met het Gewestelijke mobiliteitsplan Good Move. Eerder deze maand werd al een campagne voor de algemene zone 30 in het Gewest gelanceerd. Nu komt daar het ‘lokaal mobiliteitscontract’ bij. Dat omvat financiële steun en een reeks maatregelen die gemeenten helpen om tot een duurzamere en veiligere mobiliteit te komen. Het gaat onder meer om de financiering van straatmeubilair voor voetgangers en fietsers, fietsmarkeringen, steun voor schoolrijen en begeleiding voor het wegwerken van ongevalgevoelige zones.

De maatregel moet de gemeenten aansporen om te kiezen voor minder auto’s in hun wijken. De Brusselaars willen kalmere, groenere en veiligere buurten met minder en tragere auto’s”, zegt Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen). “Ze willen dat de openbare ruimte in deze zones meer plaats biedt aan ontmoeting en buurtleven en dat ze met elkaar verbonden worden deze via vlotte, intermodale assen.”

Oproep

Een autoluwe zone meet 1,5 tot 2 kilometer in diameter en wordt uitgewerkt rond een centraal punt. De bedoeling is om die beter befietsbaar en beter bereikbaar te maken met het openbaar vervoer. Doorgaand autoverkeer wordt ontmoedigd, hoewel lokaal verkeer wel nog toegestaan is. Een voorbeeld is de semi-voetgangerszone rond de Elsensesteenweg die de gemeente Elsene al invoerde.

Zulke initiatieven moeten er nu nog meer komen. “We lanceren nu een eerste oproep voor subsidies aan gemeenten voor de eerste vijf autoluwe zones van het gewest”, voegt Elke Van den Brandt eraan toe. “Tien jaar lang zullen we elk jaar vijf buurten rustiger maken. Binnenkort zullen dus 50 wijken kalmer en volledig hertekend zijn rond hun bewoners en gebruikers.”