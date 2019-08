Brussel Mobiliteit lijst op waar de werven gedaan zijn en waar er nog hinder is vanaf september SZM

14u41 0 Brussel Het verkeer wordt na de zomermaanden weer drukker en daarom stelt Brussel Mobiliteit een lijst van werven die tegen 1 september klaar zullen zijn. Er zijn echter wel nog werkzaamheden die nog niet klaar zijn of nog moeten beginnen.

De hinder van de zomerwerven zal op 1 september voorbij zijn. Zo gaan de Leopold II- en de Rogiertunnel, die volledig afgesloten waren in juli en augustus weer open op 2 september, om 6u ’s ochtends. De dagen ervoor verwijdert Brussel Mobiliteit de begeleidende maatregelen van de werf, zoals de versmalling van de rijstroken op de E40-A10, de tijdelijke inrichtingen op de Keizer Karellaan en het eenrichtingsverkeer rond het Elisabethpark en de Basiliek.

In de Rogiertunnel zullen ook opnieuw twee rijstroken in iedere richting beschikbaar zijn, vanaf maandagvoormiddag 2 september. Deze tunnels blijven evenwel nog vijf nachten per week gesloten, van zondag tot donderdag tussen 22u en 6u.

Ook de MIVB-werven aan de Brugmannlaan en de Alsembergsesteenweg zijn tegen 1 september afgelopen. Andere werven van de MIVB lopen door of gaan nog van start. In de Wetstraat lopen de renovatiewerken van de brug over de Etterbeeksesteenweg een kleine vertraging op. In de week van 2 september zullen minstens 2 van de 4 rijstroken beschikbaar zijn.

Mijd de Reyerslaan

Brussel Mobiliteit legt begin september een testinrichting aan op de Kleine Ring, ter hoogte van de spoorwegbrug. De test moet leiden tot een vlotter en veiliger verkeer. Het verkeer vanaf de Hallepoort dat afslaat naar de Jamarlaan zal nog voor de spoorwegbrug worden gescheiden van het verkeer dat verder rijdt op de Kleine Ring richting Ninoofsepoort. Er blijft ook een voorsorteerstrook richting Fonsnylaan.

De inrichting van de zone rond de Reyerslaan gaat verder. Het kruispunt van de Reyerslaan met de Kolonel Bourgstraat is afgesloten van 1 tot 20 september. Vanaf de derde week van september sluit Brussel Mobiliteit de weg onder de Grosjeanbrug, die de Kolonel Bourgstraat met de Sterrenbeeldenlaan verbindt, volledig af. Drie maanden lang wordt het asbest verwijderd en de brug gerenoveerd.

Evenementen

Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Brussel zal een kolonne van het Belgische leger defileren op dinsdag 3 september van 10 tot 14uur. De kolonne komt van Halle, rijdt het Brussels Gewest binnen via de Bergensesteenweg (N6). Ter hoogte van de Anderlechtsepoort neemt ze de Kleine Ring (R20) en vervolgens de Belliardstraat, om aan te komen aan het Jubelpark.

Op woensdag 4 september zal een kleiner detachement zich begeven naar de Congreskolom voor een korte ceremonie. Daarna verlaat het leger het Jubelpark (en de hoofdstad) in verschillende groepen: de eerste neemt de Tervurenlaan (N3) en daarna de Woluwelaan (R22) richting Zaventem. De tweede gaat via Schuman, de Chazallaan en de Leuvensesteenweg (N2) naar het Meiserplein. Daar gebruikt de kolonne de Generaal Wahislaan en de Lambermontlaan (R21) tot aan de Van Praetbrug waar ze verder naar Vilvoorde gaat via de Vilvoordselaan.

De Roller Bike Parade doorkruist Brussel op vrijdag 6 september ’s avonds. Het vertrek, om 20 uur, en de aankomst, om 23 uur, gebeuren aan het Poelaertplein. Dat zal hinder veroorzaken voor het verkeer langs het parcours.

Dezelfde avond vindt de Memorial Van Damme plaats in het Koning Boudewijnstadion. Het evenement begint om 19 uur, maar de deuren openen al om 17 uur. Bijkomende verkeershinder wordt verwacht tijdens de avondspits op de Ring rond Brussel (R0) en rond de Heizel. Na afloop, rond 22.30 uur is er mogelijk hinder in de straten rond het stadion.

Op zaterdag 7 september vindt de Brussels Cycling Classic plaats. De renners starten om 11.30 uur aan het Jubelpark en rijden over heel de Tervurenlaan. Hierdoor zijn de Belliard- en de Jubelparktunnel gesloten richting Tervuren vanaf 11 uur. De Belliardtunnel blijft wel nog open richting E40-A3. Het peloton keert terug naar Brussel rond 16 uur via de Lenniksebaan en de Louis Schmidt-, de Smet de Naeyer- en Houba de Strooperlaan om rond 16u30 aan te komen aan de Heizel. Hiervoor wordt de uitgang “Basiliek” van de Leopold II-tunnel afgesloten tussen 15.30 en 17 uur.