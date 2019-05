Brussel lanceert campagne tegen ‘autosolisme’ SZM

15u13 0 Brussel De Brusselse regering lanceert een bewustmakingscampagne rond ‘autosolisme’, het massaal gebruik van de personenwagen door één enkele persoon. Met de campagne wil de regering de Brusselaars ertoe aanzetten anders te gaan denken over de eigen mobiliteit in en rond Brussel.

Naar aanleiding van de Wereldmilieudag op 5 juni kwamen de Brusselse overheid en werkgeversorganisatie BECI, met steun van het Brussels Economisch en Sociaal Comité, samen om de Brusselaars meer aan te zetten voor alternatieve vervoersmiddelen.

Het resultaat van die discussie is een communicatiecampagne waar erop gewezen wordt dat autosolisme leidt tot een verkeersinfarct. Dat is niet alleen vervelend voor de bestuurders maar brengt ook vooral schade toe aan de Brusselse economie en de leefkwaliteit in Brussel. De campagne maakt gebruik van affiches, radiospotjes en sociale media, maar ontplooit ook een brede mailing om iedereen te laten nadenken over het gebruik dat hij zelf maakt van de auto.

Bedrijven worden ook, in samenwerking met de Brusselse werkgeversorganisatie BECI, vanaf 5 juni aangezet om op ludieke wijze de alternatieven voor de personenwagen te testen met het “Mobility Passport”, ontwikkeld door MaestroMobile. Bedrijven krijgen deze tool drie weken lang ter beschikking om iedereen de kans te geven zoveel mogelijk vervoermiddelen en mobiliteitsoplossingen uit te testen. De deelnemers kunnen daarbij gebruik maken van een toolbox die voorziet in het volledige bestaande aanbod, met tutorials en quizzen als voorbereiding. Ook krijgen ze kortingscodes voor de verschillende mobiliteitsdiensten om deze kosteloos te testen.

Minister-President Rudi Vervoort wijst op “het totaal vernieuwend karakter van dit initiatief door de gezamenlijke actie met de sociale partners rond mobiliteit. Ik hoop dat overheid en privé elkaar in dit project kunnen vinden op weg naar een luwere mobiliteit waar Brusselaars en Brusselse bedrijven beter van worden.”