Brussel lanceert campagne om Congolese Nobelprijswinnaar en ULB-professor Mukwege te beschermen JMBB

25 augustus 2020

17u17 0 Brussel De Stad Brussel lanceert vandaag een campagne om de levensbedreiging tegenover de Congolese dokter Mukwege aan te kaarten en zo mee te strijden voor zijn veiligheid en bescherming. Mukwege is sinds 2017 professor aan de ULB en ontving in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede, maar is sinds kort het doelwit van intimidatie en doodsbedreigingen.

Die bedreigingen zouden het gevolg zijn van de reactie van dokter Mukwege op een bloedbad dat afgelopen maand plaatsvond in Congo, waarbij 200 doden en vermisten achterbleven.

Denis Mukwege, “de dokter die vrouwen herstelt”, richtte in 1999 het ziekenhuis Panzi in Bukavu op, waar tot op vandaag ruim 60.000 slachtoffers van seksueel misbruik werden verzorgd. Dagelijks ontvangt het ziekenhuis een tiental slachtoffers van verkrachtingen, die vaak in baden in een sfeer van oorlogsmisdaden. Dokter Mukwege speelde een belangrijke rol in het informeren en sensibiliseren over en van de bloedbaden aangericht in Oost-Congo.

Druk

Een digitale campagne met projectie op de zeventig digitale schermen van de Stad Brussel is vanmiddag gelanceerd, net als een projectie op het grote scherm op het De Brouckèreplein. Een hashtag #ProtectDrMukwege moet de discussie rond dit onrecht op sociale netwerken opstarten. Ook zal de Stad Brussel het probleem aankaarten door een officieel schrijven te richten aan verschillende internationale instanties (Europese commissarissen, voorzitter van de Europese Raad en het Europese Parlement, secretaris-generaal van de Verenigde Naties en de OESO, de directeur van het Nobelcomité, de voorzitter van de Koning Boudewijnstichting,...) met de vraag naar de bescherming van Dr. Mukwege.

“Het is dringend noodzakelijk dat buitenlandse zaken, die ik over dit onderwerp heb aangeschreven, en de federale regering druk uitoefenen op de VN om hem te beschermen. We zullen samen met hem blijven vechten voor meer gerechtigheid in Congo", zegt Philippe Close, burgemeester van Brussel.