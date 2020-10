Brussel krikt testcapaciteit op met zeven nieuwe testcentra JMBB

13 oktober 2020

15u54

Bron: Belga 0 Brussel Het Brussels gewest verhoogt zijn testcapaciteit met de opening van zeven bijkomende testcentra voor asymptomatische coronapatiënten en patiënten met lichte symptomen.

De nieuwe testeenheden komen naast de bestaande testcentra in de ziekenhuizen die geleidelijk zullen veranderen in testcentra voor mensen met duidelijke symptomen. Dat heeft de Brusselse Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie dinsdag aangekondigd.

Drie van de zeven bijkomende testcentra hebben de deuren intussen geopend, een vierde opent volgende week. De drie overige centra zullen in de komende weken openen. In totaal zal het Brussels gewest met de bijkomende centra kunnen rekenen op zo’n 5.000 tests per dag. Dat is een verdubbeling van de testcapaciteit tegenover midden augustus en een verdrievoudiging tegenover eind juli. Bedoeling is om in december aan een capaciteit van 9.000 tests per dag te geraken.

De zeven nieuwe testcentra moeten de druk op zorgverleners helpen verlichten zodat zij meer tijd hebben voor mensen die te kampen hebben met zwaardere symptomen. Alle testcentra zijn hier terug te vinden op een interactieve kaart.