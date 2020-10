Brussel krijgt vier nieuwe testdorpen. “Het doel: 63.000 testen per week” Stephanie Romans

02 oktober 2020

11u40

Bron: Belga 1 Brussel De Brusselse regering gaat vier testdorpen oprichten. De testcapaciteit moet hierdoor in de loop van oktober stijgen naar 63.000 testen per week.

Testdorpen Noord, Oost, Zuid en West moeten op termijn elk meer dan 1.000 tests per dag kunnen verwerken. Testdorp Oost, ter hoogte van metrohalte Merode in Etterbeek, is vrijdag al geopend. Als het centrum naar behoren draait, kan het 1.200 testen per dag verwerken. Het testdorp voor voetgangers wordt gecoördineerd door de Cliniques Universitaires Saint-Luc is open van maandag tot zaterdag, van 8 tot 16 uur.

Testdorp West opent maandag. Het ligt in Vorst, aan de Jupiterlaan 201, op de hoek van de Alsembergsesteenweg. Het zal zes rijen voetgangers tegelijkertijd kunnen testen en daarmee een capaciteit van 1.440 testen per dag halen. Open van maandag tot zaterdag van 9 tot 17 uur.

Testdorp Noord wordt ingericht op de parking van TelExpo op de Heizel, langs de Romeinsesteenweg. Dit wordt een drive-in, waar zes rijen voertuigen tegelijkertijd kunnen aanschuiven. Voor dit dorp is het UMC Sint-Pieter aangewezen als referentieziekenhuis. Het zal een capaciteit hebben van 1.680 testen per dag.

Het testdorp West komt in Anderlecht, maar de exacte locatie moet nog worden bevestigd. Dit centrum zal een dagelijkse capaciteit hebben van 1.440 testen.

Kleine antennes

Naast deze dorpen worden kleinere antennes opgezet. De antenne van de Kliniek Sint-Jan op de Pachecolaan kan sinds 21 september 1.200 testen per dag uitvoeren. Het UVC Brugmann zal een antenne openen in de Van Ooststraat 52 in Schaarbeek (960 testen per dag) en binnenkort komt er ook een testcentrum in Molenbeek (naar verwachting 840 testen per dag).

Een afspraak maken in een testcentrum kan online via de website: https://brussels.testcovid.be/

Om de Brusselaars aan te moedigen de strijd tegen het coronavirus voort te zetten, lanceert de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bovendien een uitgebreide communicatiecampagne. Het doel is een grote ‘DANK U’ te zeggen tegen burgers, werknemers, werkgevers, ouders, jongeren en ouderen, voor de immense inspanningen die zij sinds het begin van de gezondheidscrisis hebben geleverd.