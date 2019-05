Brussel krijgt nieuw tuberculosecentrum JCV

30 mei 2019

11u20

Brussel Op 5 juni opent in het UMC Sint-Pieter een nieuw gezondheidscentrum dat de strijd aangaat met tuberculose. Het nieuwe centrum zal ook samenwerken met organisaties die werken met mensen die een hoog risico op tbc hebben.

Het nieuwe centrum is een initiatief van De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) en haar Franstalige zusterorganisatie Fond des Affections Respiratoires (FARES).

Dat het nieuwe centrum een plek krijgt in het UMC Sint-Pieter in Brussel is logisch. Tuberculose is vaak gelinkt aan armoede en sociale uitsluiting, twee kenmerken die sterk gelinkt zijn aan de stedelijke omgeving. Het nieuwe centrum zal daarom nauw samenwerken met andere organisaties die zich richten tot kansarme risicogroepen en het zal op stap gaan in de wijken van de hoofdstad.

De initiatiefnemers stellen dat tuberculose stilaan “een vergeten ziekte” is, maar ze is zeker nog niet verdwenen. Op wereldschaal blijft tuberculose de dodelijkste infectieziekte. In België daal het aantal gevallen wel en werden er in 2017 slechts 972 nieuwe patiënten behandeld.

Een tuberculosebehandeling neemt ongeveer zes maanden in beslag en vergt veel energie van de patiënt. Een intensieve en persoonlijke begeleiding is absoluut nodig om een goede genezing te garanderen. De verpleegkundigen en sociaal assistenten in het centrum voor tuberculosebestrijding zorgen samen voor een brede ondersteuning, zowel op het medische als het sociale vlak. Deze werkwijze van de VRGT en FARES werd recent door de Wereldgezondheidsorganisatie geselecteerd als ‘good practice’.