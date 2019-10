Brussel krijgt miljoenenbedrag van federale overheid voor geluidsoverlast vliegtuigen HAA

24 oktober 2019

11u20

Bron: Belga 0 Brussel De federale overheid heeft Brussel de dwangsommen betaald die het hoofdstedelijk gewest eiste voor de geluidsoverlast van passerende vliegtuigen. Het gaat alles samen om een bedrag van 2,4 miljoen euro.

Dat heeft minister van Mobiliteit François Bellot gezegd in de Kamercommissie Mobiliteit, na vragen van Sophie Rohonyi (DéFI) en Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen). Het bedrag van 2,4 miljoen euro dekt twee maanden van bevelschriften, ontvangen in mei en juni, voor inbreuken begaan in april en mei.



Tot op heden heeft de federale overheid nog geen andere bevelschriften ontvangen, zei Bellot.