Brussel kleurt rood op Europese coronakaart

21 augustus 2020

Brussel kleurt rood op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Dat betekent dat Brussel de voorbije twee weken meer dan 120 coronabesmettingen telde per 100.000 inwoners.

Brussel gaat op die manier verschillende regio’s in het noorden van Spanje en de Balearen achterna, net als delen van Roemenië en Bulgarije. Donderdag was heel België op donkeroranje gesprongen, toen na Vlaanderen en Brussel ook Wallonië in twee weken meer dan 60 besmettingen per 100.000 inwoners optekende.

Volgens de jongste cijfers op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano telde Brussel 67,5 besmettingen per 100.000 inwoners vorige week en 58,9 besmettingen de week ervoor. Ook de provincie Antwerpen telde in die periode vergelijkbare cijfers, met veertien dagen geleden 76,1 besmettingen per 100.000 inwoners en vorige week 51,7 besmettingen, maar ECDC kleurt op de kaart enkel regio’s apart in.

Zoals uit de cijfers blijkt is de curve in Antwerpen wel dalend, in tegenstelling tot Brussel. Volgens het jongste epidemiologische bulletin van Sciensano telt België het op vier na hoogste aantal besmettingen, na Spanje, Malta, Luxemburg en Roemenië. In het gehele land waren er de voorbije veertien dagen 70 besmettingen per 100.000 inwoners.