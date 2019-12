Brussel kiest voor eenmalige inzameling van gegevens JCV

12 december 2019

14u57

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse regering gaat al de administraties in het Gewest verplichten om het ‘Only Once’-principe te hanteren. Daarbij mogen persoonsgegevens slechts een keer opgevraagd worden door de overheid. Dat moet ook het contact van de burger met de overheid vergemakkelijken.

Uit een recente enquête in opdracht van Easy.brussels blijkt dat één van de vaakst aangehaalde ergernissen van de Brusselse burgers de verplichting is om informatie op te geven waarover de overheidsdiensten al beschikken. Andere studies tonen aan dat het hergebruik van beschikbare gegevens kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten en een positief effect kan hebben op de werking van de overheidsdiensten.

Daarom zette de Brusselse regering het licht op groen om het principe van de unieke gegevensverzameling ‘only once’ en het hergebruik van beschikbare gegevens in authentieke bronnen zoals het Rijksregister of de Kruispuntbank van Ondernemingen te verankeren in de praktijken van de Brusselse, gewestelijke en plaatselijke overheidsdiensten.

Concreet moeten de Brusselse overheidsdiensten het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer gebruiken voor de identificatie van natuurlijke of rechtspersonen. Ze dienen ook de in de authentieke bronnen beschikbare informatie te hergebruiken vooraleer ze deze aan de burgers vragen. Ten slotte zal het gebruik van elektronische formulieren toenemen doordat ze gelijkgesteld worden met de papieren formulieren.