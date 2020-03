Brussel in coronatijden: een spookstad Wouter Hertogs

21 maart 2020

14u46 28 Brussel De mensen lijken het begrepen te hebben. Behoudens enkele zeer schaarse uitzonderingen blijft in Brussel iedereen binnen. Het zorgt voor unieke beelden van een spookstad.

Na de commotie rond de Lockdownparty’s en het grenstoerisme vorig weekend lijken de mensen het dan toch eindelijk begrepen te hebben. De boodschap van minister van Volksgezondheid om ‘in ons kot te blijven’ wordt dit weekend uitstekend opgevolgd, zo konden we zelf vaststellen. Onze hoofdstad die op een normaal weekend -en zéker met het prachtige zonnetje van zaterdagvoormiddag- een toonbeeld van levendigheid en lawaai is, is in coronatijden een spookstad geworden. Lege winkelstraten, pleinen waarop de vogeltjes te horen zijn en verlaten stations zijn eind maart 2020 de regel in Brussel. Bekijk de video, en kom het vooral niet met eigen ogen aanschouwen.

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden zijn hier te vinden.