Brussel houdt vast aan ‘slimme kilometerheffing’, maar hoe zal die eruit zien? SRB

03 oktober 2020

15u16

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse regering blijft vasthouden aan een slimme kilometerheffing. Het Gewest investeert vandaag reeds in de mobiliteit en er is overleg met de andere gewesten. Voor welk tolheffingsscenario de Brusselse regering kiest, blijft voorlopig nog onduidelijk.

“De beslissing is in voorbereiding en dus kan ik geen details kwijt.” Dat antwoordde minister van Financiën Sven Gatz (Open Vld) vrijdag in het vragenuurtje op een reeks vragen over de invoering van een mogelijke stadstol.

Minister Gatz wees erop dat er jarenlang van uitgegaan werd dat er geen oplossing was voor het fileleed in de hoofdstad, die voor veel economisch verlies zorgt en druk zet op de volksgezondheid. Daarnaast benadrukte hij dat het Gewest talrijke investeringen doet in tunnels, fietsinfrastructuur, openbaar vervoer (met inbegrip van de engagementen van federaal voor de trein).

De beslissing om een soort slimme kilometerheffing in te voeren in het Gewest is binnen de regering in voorbereiding. Het zou de bedoeling zijn om de belasting op bezit van wagen (belasting op inverkeersstelling en verkeersbelasting) te vervangen door een belasting op het autogebruik. Eens de beslissing genomen is, zal er overleg vormen met de lokale actoren als met de andere gewesten, benadrukte de minister, die er aan toevoegde dat er wel degelijk al informele contacten geweest zijn.

Stadstol?

De minister werd door niet minder dan zes parlementsleden van meerderheid en oppositie ondervraagd na artikels in de pers dat er voor een stadstol gekozen is. Een scenario waarin automobilisten betalen zodra zo Brussel inrijden, of een alternatief waarbij ook kilometers binnen het gewestelijk grondgebied betalend worden. Maar technische vragen wilde hij op dit ogenblik nog niet beantwoorden.

Voor Christophe De Beukelaer (CdH) kan er pas aan een taks gedacht worden als eerst het GEN voldoende uitgebouwd is, het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur uitgebreid is en het carpoolen gestimuleerd wordt. Ook Youssef Handici (PVDA) was kritisch. Zijn partij vreest dat werknemers de factuur zullen betalen. Ook de Brusselse werknemers, die door de hoge woonkosten gedwongen werden om naar Vlaanderen of Wallonië te verhuizen. Cieltje Van Achter (N-VA) vroeg zich net als andere oppositieleden af of er overleg was en zal zijn. “Dit wordt alvast de eerste paarsgroene belastingverhoging”, stelde ze vast.