Brussel Horeca vreest voor faillissement van 30 procent van de Brusselse restaurants JMBB

03 augustus 2020

14u56 1 Brussel Brussel Horeca verwacht dat ongeveer dertig procent van de Brusselse restaurants de boeken zal moeten neerleggen vanwege de coronacrisis.

“Het was voor veel zaken al moeilijk, maar sinds de laatste aanpassing van de veiligheidsmaatregelen is het echt een ramp”, klinkt het bij federatievoorzitter Philippe Trine. Of er extra steunmaatregelen komen voor de horecasector wordt pas na de zomer besproken, meldt Bruzz. Vanaf september wordt de ‘proxilening’ wel in het leven geroepen, die bedoeld is om het spaargeld van burgers te mobiliseren via een belastingkrediet op een of meer leningen die door een Brusselaar aan een KMO worden verstrekt.

In totaal zouden zo'n 1.200 restaurants in heel Brussel sneuvelen.