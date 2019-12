Brussel Helpt zamelde 45.303euro in voor DoucheFLUX met Grootste Spaghettislag ter wereld op 65 plaatsen in Brussel MKV

01 december 2019

17u00 0 Brussel Spaghetti eten voor het goede doel, dat lijkt geen straf te zijn en zo bleek. Zaterdag werden maar liefst 3192 spaghetti’s verorbert. Brussel Helpt zamelde 45.303 euro in voor DoucheFLUX!

Brussel Helpt organiseerde ‘De Grootste Spaghettislag ter Wereld’. Voorbije zaterdag kon je op wel 65 plaatsen in Brussel terecht voor een lekkere spaghetti. Die plaatsen waren trouwens zeer divers en gingen van cafés tot musea en jeugdbewegingen. Zo kon je in bijvoorbeeld terecht in Het Goudblommeke in Papier, bij de Brusselse jeugdhuizen, het Huis van Nederlands en nog 63 andere locaties.

De opbrengst gaat integraal naar DoucheFLUX. DoucheFLUX is een organisatie die de herintegratie van mensen in bestaansonzekerheid, dakloos of niet, met of zonder papieren, van hier of van elders bevordert.