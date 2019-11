Brussel heeft er een Michelin-ster bij: La Canne En Ville Erik De Troyer SHVM

18 november 2019

Brussel heeft er een Michelin-ster bij. Zopas werd La Canne En Ville in Elsene van chef-kok Kevin Lejeune van een eerste ster voorzien. La Canne en Ville in Elsene is een adres dat al langer gekend is bij fijnproevers. “Kevin Lejeune verfijnt er de keuken en zorgt voor persoonlijkheid met creatieve ingevingen en durf”, klinkt het.

Lejeune werd in juli nog uitgeroepen tot ‘Chef van de maand’ door Joelle Rochette, een culinaire journaliste. “La Canne en Ville was een klein wijkrestaurant. Ik heb het risico genomen om het over te nemen en het gaat goed”, zegt de jonge chef.

Het restaurant laat via de Facebookpagina weten dat het zijn team erg dankbaar is, maar ook de klanten die op hun beurt steun en loyaliteit toonden.