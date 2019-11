Brussel heeft een Michelin-ster bij: La Canne En Ville Erik De Troyer

18 november 2019

13u28 0

Brussel heeft er een Michelin-ster bij. Zopas werd La Canne En Ville in Elsene van chef-kok Kevin Lejeune van een eerste ster voorzien. “La Canne en Ville was een klein wijkrestaurant. Ik heb het risico genomen om het over te nemen en het gaat goed”, zegt de jonge chef.