Brussel gaat mensen met beperking in instellingen op COVID-19 testen Robby Dierickx

19 april 2020

08u41 0 Brussel Maandag start het Brussels gewest met het testen van mensen met een beperking die in een instelling verblijven. Ook het personeel zal er getest worden. Komende week worden de eerste testen uitgevoerd in zes verblijfscentra. De overige 27 Brusselse centra komen later aan bod.

Het was Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) die zaterdag bekend maakte dat de Brusselse regering het licht op groen had gezet om het voltallige personeel en de bewoners van verblijfscentra voor mensen met een beperking op het coronavirus te testen. “Deze nieuwe testfase is belangrijk en zeer welgekomen”, klinkt het. “Zij moet het voor mensen met een handicap die in thuisisolatie zitten, op termijn mogelijk maken om terug te keren naar hun opvangstructuur, waar ze dan opnieuw de gepaste begeleiding en verzorging kunnen krijgen. Dat moet tegelijk ook wat ademruimte geven aan de families van deze mensen.”

Deuren niet dicht

Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft geen enkele instelling voor mensen met een beperking de deuren gesloten. “Het personeel is de mensen met een handicap blijven verzorgen met de grootste aandacht voor de gezondheidsregels, zowel door middel van afzonderingsmaatregelen in het centrum zelf als door de strikte opvolging van alle aanbevolen beschermingsmaatregelen”, aldus nog Vervoort.

Door massaal te testen, zal ook het noodrespijtcentrum InterMaide opgestart kunnen worden. In dat centrum zullen zwaar zorgbehoevende mensen met een beperking in golven van twee weken terechtkunnen voor opvang zeven dagen op zeven.