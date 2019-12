Brussel enthousiast over snelheidsbeperking Ring: “Goed voor klimaat én files” JCV

09 december 2019

14u11 1 Brussel Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen) is enthousiast over de plannen

van de Vlaamse regering om de maximumsnelheid op de Brusselse ring naar 100 kilometer per uur te doen dalen. Wanneer die ingevoerd wordt, zal Brussel volgen op haar deel van de Ring.

De maatregel om de maximumsnelheid op de Ring naar 100 kilometer per uur te doen dalen, staat in het Vlaams Energie- en Klimaatplan, waarover de regering maandag akkoord raakte.

Een lagere maximumsnelheid kan alvast op de goedkeuring van Brussel rekenen. Het grootste deel van de Ring ligt immers in Vlaanderen, maar een paar delen vallen ook onder de bevoegdheid van de Brusselse regering. “Ik

juich dit in ieder geval toe”, zegt Brussels Mobiliteitsminister Elke Van den Brandt (Groen). “We moeten nog overleggen hoe we dit praktisch gaan regelen, maar het is alvast duidelijk dat als de Vlaamse regering de snelheid doet dalen op de Ring, dit ook zo zal zijn op het Brusselse deel ervan.”

De timing ligt dus nog niet helemaal vast, maar twee verschillende maximumsnelheden zullen we dus niet krijgen. “Verschillende studies hebben al aangetoond dat een lagere maximumsnelheid alleen maar positieve gevolgen heeft”, zegt Van den Brandt. “Niet alleen voor het klimaat, omdat de uitstoot dan lager ligt, maar ook voor de files. Die zouden immers lichter worden bij een lagere snelheid. Ten slotte is het goed dat de Vlaamse regering inziet dat leefbaarheid en het klimaat essentieel zijn.”