Brussel en Vlaanderen willen mobiliteitsknoop ontwarren

06 december 2019

15u25

Brussel Er komt een nauwere samenwerking over mobiliteit tussen de Brusselse en de Vlaamse regering. Er komt daarover meer overleg in een speciaal samenwerkingscomité.

Dat hebben Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) vrijdag afgesproken. De Vlaamse en Brusselse administraties werken nu al samen over een aantal dossiers zoals de herinrichting van Brusselse Ring, de aanleg van fietssnelwegen en een reeks tramprojecten. Nu komt er nog een politieke laag bij dat overleg.

Bedoeling is om een samenwerkingscomité op te richten waar naast de beide ministers-presidenten ook de ministers van Mobiliteit en Openbare Werken in vertegenwoordigd zijn. Dat comité zal ook andere mobiliteitsdossiers, zoals bijvoorbeeld het taxidossier of de invoering van een kilometerheffing in Brussel, kunnen aankaarten.

Op het vlak van werk en tewerkstelling hebben de ministers-presidenten ook afgesproken dat de beide tewerkstellingsdiensten VDAB en Actiris nauwer gaan samenwerken. Ook het dossier van de uitrol van 5G kwam aan bod. Het is geweten dat Vlaanderen daar graag snel werk van wil maken. Ook Brussel mag die boot niet missen, zegt Vervoort, al wil Brussel wel graag de mogelijke gezondheidsrisico’s in kaart brengen. Sowieso blijft het eerst wachten op een nieuwe federale regering die zich moet buigen over de veiling van de 5G-frequenties.