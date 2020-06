Brussel en Molenbeek op zoek naar burgerideeën voor kanaalzone JCV

17 juni 2020

16u20 0 Brussel De Stad Brussel en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek vragen hun bewoners om ideeën voor de kanaalzone. De gemeenten lanceren daarvoor een oproep ter waarde van 110.000 euro.

De oproep past in het stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote, dat de sociale cohesie in de wijk moet versterken. Elke bewoner van de Kanaalzone kan zijn of haar burgerinitiatief indienen. Met een totaal budget van 110.000 euro kan elk geselecteerd innovatief, groen en solidair project tot wel 10.000 euro steun krijgen.

Het doel van de oproep is de wijk rond het kanaal klaar te maken voor de toekomst. Kandidaten moeten zich voor 6 juli melden met hun project. Geïnteresseerden kunnen hun initiatief insturen naar www.brussel.be/oproep-burgerinitiatieven-SVC1 en www.molenbeek.irisnet.be.